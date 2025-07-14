Станкович назвал самый тяжелый момент за время работы в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о самом тяжелом моменте за время работы в клубе.

— Матч с «Ростовом» в Кубке. Это была идеальная игра во всем, кроме результата. Такое переварить непросто, — приводит слова Станковича Спортс.

«Спартак» уступил «Ростову» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.