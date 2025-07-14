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14 июля 2025, 13:15

Алвес — о ЦСКА: «Команда готова к любому вызову»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренировках с Фабио Челестини.

«Адаптируюсь к команде. Фабио уже был чемпионом. Команда готова к любому вызову. Нам было очень важно выиграть титул в начале сезона. А сейчас мы упорно работаем, чтобы сосредоточиться на РПЛ и Кубке», — сказал Алвес «СЭ».

10 июля армейцы объявили о подписании контракта с 20-летним игроком до 2030 года. Ранее полузащитник играл за «Сан-Паулу».

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года. В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за бразильский клуб во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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