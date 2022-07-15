РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
Как ранее сообщал «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Российскому специалисту было 74 года.
«Очень печально узнавать о смерти таких выдающихся личностей, как Георгий Александрович. Он был ярким и эмоциональным — на поле и в жизни. Глубоко соболезную родным, близким, а также всем, кто знал и любил Георгия Александровича», — сказал и.о. президента РПЛ Александр Алаев пресс-службе лиги.
Георгий Александрович начал футбольную карьеру в костромском «Спартаке», позже играл за «Искру», ЦСКА, «Гомсельмаш», «Спартак», «Локомотив» и «Москвич». В составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. За сборную СССР провел пять матчей.
После завершения игровой карьеры Ярцев стал тренером и работал в «Красной Пресне», «Спартаке», «Динамо», «Роторе», «Торпедо» и «Милсами» (Молдавия). Под его руководством «Спартак» в 1996-м стал чемпионом России, также Ярцев входил в штаб команды в чемпионских сезонах 1994, 1997, 1998 (до июня). С 2003 по 2005 годы специалист тренировал сборную России и вывел команду на Евро-2004. Последнее место работы Ярцева — «Тамбов», где с 2016 по 2021 годы он занимал должность генерального директора.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -