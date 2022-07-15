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РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева

РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
Иван Шитик
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Российскому специалисту было 74 года.

«Очень печально узнавать о смерти таких выдающихся личностей, как Георгий Александрович. Он был ярким и эмоциональным — на поле и в жизни. Глубоко соболезную родным, близким, а также всем, кто знал и любил Георгия Александровича», — сказал и.о. президента РПЛ Александр Алаев пресс-службе лиги.

Георгий Александрович начал футбольную карьеру в костромском «Спартаке», позже играл за «Искру», ЦСКА, «Гомсельмаш», «Спартак», «Локомотив» и «Москвич». В составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. За сборную СССР провел пять матчей.

После завершения игровой карьеры Ярцев стал тренером и работал в «Красной Пресне», «Спартаке», «Динамо», «Роторе», «Торпедо» и «Милсами» (Молдавия). Под его руководством «Спартак» в 1996-м стал чемпионом России, также Ярцев входил в штаб команды в чемпионских сезонах 1994, 1997, 1998 (до июня). С 2003 по 2005 годы специалист тренировал сборную России и вывел команду на Евро-2004. Последнее место работы Ярцева — «Тамбов», где с 2016 по 2021 годы он занимал должность генерального директора.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28359.html
РПЛ
Александр Алаев
Георгий Ярцев
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