«Динамо» выразило соболезнования родным и близким Георгия Ярцева

Футбольный клуб «Динамо» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера бело-голубых Георгия Ярцева.

«Он руководил «Динамо» в сезонах 1998-1999 и вместе с нашей командой добирался до финала Кубка России.

Выражаем соболезнования родным и близким легендарного игрока и тренера», — говорится в заявлении клуба.

По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.