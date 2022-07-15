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«Динамо» выразило соболезнования родным и близким Георгия Ярцева

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Динамо» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера бело-голубых Георгия Ярцева.

«Он руководил «Динамо» в сезонах 1998-1999 и вместе с нашей командой добирался до финала Кубка России.

Выражаем соболезнования родным и близким легендарного игрока и тренера», — говорится в заявлении клуба.

По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.

ФК Динамо (Москва)
Георгий Ярцев
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 - : -
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