В пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит» стартует новый сезон РПЛ.

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.00 по московскому времени.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.