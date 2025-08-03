«Зенит» — ЦСКА: Соболев реализовал пенальти и сравнял счет

«Зенит» сравнял счет в матче с ЦСКА в 3-м туре РПЛ — 1:1.

Пенальти на 76-й минуте реализовал нападающий Александр Соболев.

Судья Артем Чистяков назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Данила Кругового на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане.

