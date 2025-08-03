Футбол
3 августа, 19:34

«Зенит» — ЦСКА: Соболев реализовал пенальти и сравнял счет

Руслан Минаев

«Зенит» сравнял счет в матче с ЦСКА в 3-м туре РПЛ — 1:1.

Пенальти на 76-й минуте реализовал нападающий Александр Соболев.

Судья Артем Чистяков назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Данила Кругового на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» — ЦСКА: Соболев сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Mikhail Naumov

    Пенальти надуманный.....

    03.08.2025

  • Dominga

    Если из Зенита вычесть пенальти, то останется одно очко - в первом туре дома с Ростовом. Любопытненько :joy:

    03.08.2025

  • bond1951

    ЧИСТяк с..........и урод.......

    03.08.2025

  • Николай

    на весь сезон проплачено

    03.08.2025

  • Slavik Nikitin

    Судья молодец, разобрался , пенка 100%

    03.08.2025

  • Dominga

    Три тура сыграли и в каждом матче газовые пробили пенальти. Абонемент чтоль у судей купили?

    03.08.2025

  • hаnt64

    Хотелось бы, чтобы армейцы надрали задницу бомжевой команде, но продажная сво... из Азова придумала левый пенальти. Это так типично...

    03.08.2025

  • Николай

    Стандартная газовая пенка

    03.08.2025

