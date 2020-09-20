Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ (0:2) отметил, что его команда не реализовала свои моменты.

— Все предельно просто. У «Спартака» был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча, — сказал Слуцкий. — А у нас было огромное количество моментов. К сожалению, мы ни один не смогли реализовать. Когда говорят «матч упущенных возможностей», вот сегодня для нас это была классическая игра с таким названием. «Рубин» сыграл безвольно? Не согласен.

Много желтых карточек? Это был такой матч, от ножа. Где каждое единоборство было крайне важным, где нервы и эмоции зашкаливали. На мой взгляд, это нормальная ситуация. (Артем Калинин)