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Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет при пустых трибунах

11:14
Тренировка «Тамбова». Фото ФК «Тамбов».
Тренировка «Тамбова». Фото ФК «Тамбов».
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Матч 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Зенит» пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «Тамбова». Такое решение принято правительством Нижегородской области.

Также на игру не будут допущены представители СМИ. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб.

«Футбольный клуб «Тамбов» приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

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