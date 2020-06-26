Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет при пустых трибунах
11:14
Матч 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Зенит» пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «Тамбова». Такое решение принято правительством Нижегородской области.
Также на игру не будут допущены представители СМИ. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб.
«Футбольный клуб «Тамбов» приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.
Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
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