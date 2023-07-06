Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа

Стала известно расписание первых туров чемпионата России в сезоне-2023/24.

В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Ранее РФС опубликовал расписание семи стартовых туров РПЛ будущего сезона.