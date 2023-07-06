Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа
Стала известно расписание первых туров чемпионата России в сезоне-2023/24.
В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Ранее РФС опубликовал расписание семи стартовых туров РПЛ будущего сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
Новости