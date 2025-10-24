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24 октября 2025, 15:10

Матч со «Спартаком» могут пропустить пять краснодарцев

Александр Бобров
Шеф-редактор

По данным «СЭ», пять футболистов «Краснодара» могут не сыграть со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Диего Косте, Дугласу Аугусто, Кевину Ленини, Сергею Петрову и Александру Черникову.

Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если судья Артем Чистяков применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Рубином», они не смогут выйти на поле во встрече с красно-белыми.

Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет 26 октября в Краснодаре. Там же 2 ноября должна состояться игра «Краснодар» — «Спартак».

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Александр Черников (футбол)
Сергей Петров
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Диего Коста (Краснодар)
Дуглас Аугусто
Кевин Ленини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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