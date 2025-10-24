Матч со «Спартаком» могут пропустить пять краснодарцев

По данным «СЭ», пять футболистов «Краснодара» могут не сыграть со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Диего Косте, Дугласу Аугусто, Кевину Ленини, Сергею Петрову и Александру Черникову.

Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если судья Артем Чистяков применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Рубином», они не смогут выйти на поле во встрече с красно-белыми.

Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет 26 октября в Краснодаре. Там же 2 ноября должна состояться игра «Краснодар» — «Спартак».