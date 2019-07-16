Матч "Ростов" – "Спартак" рассудит Левников

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура чемпионата России по футболу, сообщает сайт РФС. Игра между "Ростовом" и "Спартаком" в субботу, 20 июля, доверена арбитру из Санкт-Петербурга Кириллу Левникову.

В стартовом туре РПЛ-2019/2020 Левников работал на матче "Крылья Советов" – ЦСКА (2:0). При этом игру "Спартак" – "Сочи" (0:1) судил Владимир Москалев, работа которого из-за серьезных ошибок была признана неудовлетворительной.

20 июля, суббота

"Уфа" – "Краснодар": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Крылья Советов" – "Арсенал": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

ЦСКА – "Оренбург": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Спартак": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

21 июля, воскресенье

"Урал" – "Ахмат": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Локомотив" – "Тамбов": судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Динамо" – "Рубин": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Сочи" – "Зенит": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

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