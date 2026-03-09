Жирков признался, что не летал одним днем из Англии в Россию за кальяном

Тренер «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос «СЭ» о кальяне.

— Говорят, что вы летали за кальяном в Россию, когда были в Англии.

— Это фейк!

Ранее комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель вспомнил, как Юрий Жирков одним днем летал в Москву за кальяном, будучи игроком «Челси».

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