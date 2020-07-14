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Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» начнется на два часа позже

11:07
Чемпионат России.
Чемпионат России.
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Матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» начнется на два часа позже, чем планировалось, сообщает пресс-служба премьер-лиги. Игра состоится 15 июля в Самаре.

Сообщается, что перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Самаре в среду может установиться аномально высокая температура.

Матч 29-го тура «Крылья Советов» — «Краснодар», ранее запланированный на 16.00 по московскому времени (17.00 по местному времени), состоится в 18.00 мск (19.00 по местному времени).

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25123.html

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