Массимо Каррера: «На старте сезона «Ювентус» пропускает слишком много»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью TuttoJuve поделился мнением об игре «Ювентуса», за который он выступал на позиции защитника с 1991 по 1996 годы.

— В следующем туре серии А в гости к «Ювентусу» приедет «Болонья» Михайловича. Ваше видение матча?

— «Болонья» намерена развить тот успех, которого она добилась на старте. Именно поэтому я считаю, что туринцам будет непросто. «Юве» находится в хорошей форме, они обладают футболистами мирового уровня, а их игра становится все более слаженной. Они полностью заслуживают 1-го места в серии А.

— Как вы думаете, Сарри уже полностью вписался в «Ювентус»?

— Главное в «Юве» — это победа, и каждый тренер должен исходить в первую очередь от этой концепции. И чтобы вписаться в туринскую команду, в первую очередь нужен победный менталитет. Сарри очень хорошо справляется с работой и плавно ставит команде свой футбол. «Ювентус» на 1-м место в серии А, очень хорошо играет в еврокубках — о большем сложно мечтать.

— Многие футболисты при нем прогрессируют, особенно Пьянич. Вы согласны?

— Сарри немного поменял игру Пьянича, подстроившись под его сильные стороны. Кроме того, у «Ювентуса» огромное количество первоклассных полузащитников. Сарри может тасовать их без потери в результате.

— «Ювентус» научился играть без Кьеллини?

— Кьеллини — большая потеря для них, с ним де Лигт мог бы прогрессировать быстрее. Я считаю, что «Ювентус» на старте пропускает для себя слишком много, и как бы недочеты в обороне не сказались в дальнейшем.

— С другой стороны, в отсутствие Кьеллини настоящим лидером почувствовал себя Бонуччи.

— Не думаю, что это произошло из-за травмы Кьеллини. Бонуччи всегда был вожаком, в любой команде.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству, первому с 2001 года.