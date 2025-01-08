Масоэро может вернуться в чемпионат России
«Ахмат» рассматривает вариант с приобретением защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро, сообщает «РБ Спорт». Также игроком интересуются «Сочи» и «Черноморец».
По информации источника, конкретные переговоры по подписанию 29-летнего аргентинца начнутся после новогодних праздников в России.
Сам Масоэро готов вернуться в Россию. С 2021 по 2023 год он выступал за «Пари НН».
В этом сезоне аргентинский защитник сыграл 20 матчей за румынский клуб и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|11
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|3
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|37
|
4
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|35
|
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|
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|3
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|17
|
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|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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