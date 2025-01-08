Масоэро может вернуться в чемпионат России

«Ахмат» рассматривает вариант с приобретением защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро, сообщает «РБ Спорт». Также игроком интересуются «Сочи» и «Черноморец».

По информации источника, конкретные переговоры по подписанию 29-летнего аргентинца начнутся после новогодних праздников в России.

Сам Масоэро готов вернуться в Россию. С 2021 по 2023 год он выступал за «Пари НН».

В этом сезоне аргентинский защитник сыграл 20 матчей за румынский клуб и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.