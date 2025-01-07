Стали известны финалисты детского «Кубка Колыванова»

В Москве завершился 5-й игровой день «Кубка Колыванова» для детей не старше 10 лет.

В финал турнира вышли команды академий московских «Динамо» и «Локомотива». В матче за 3-е место сыграют «Спартак» и «Сити-Минск». Оба матча состоятся 8 января.

Соревнования проходят с 3 по 8 января в манеже Академии «Чертаново». В них принимают участие 16 команд 2015 года рождения, матчи проходят в формате «6 полевых игроков + вратарь», 2 тайма по 25 минут. Вход для зрителей свободный.

«Кубок Колыванова» проводится уже в 17-й раз подряд, первый розыгрыш был в 2009 году. Турнир носит имя самого известного из выпускников академии — Игоря Колыванова. 56-летний экс-нападающий играл за московское «Динамо», а также итальянские «Фоджу» и «Болонью». На его счету 19 матчей и 2 гола за сборную СССР и 35 — за сборную России (12 мячей).