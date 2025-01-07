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7 января, 23:00

Стали известны финалисты детского «Кубка Колыванова»

Владислав Маслов
Корреспондент
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В Москве завершился 5-й игровой день «Кубка Колыванова» для детей не старше 10 лет.

В финал турнира вышли команды академий московских «Динамо» и «Локомотива». В матче за 3-е место сыграют «Спартак» и «Сити-Минск». Оба матча состоятся 8 января.

Соревнования проходят с 3 по 8 января в манеже Академии «Чертаново». В них принимают участие 16 команд 2015 года рождения, матчи проходят в формате «6 полевых игроков + вратарь», 2 тайма по 25 минут. Вход для зрителей свободный.

«Кубок Колыванова» проводится уже в 17-й раз подряд, первый розыгрыш был в 2009 году. Турнир носит имя самого известного из выпускников академии — Игоря Колыванова. 56-летний экс-нападающий играл за московское «Динамо», а также итальянские «Фоджу» и «Болонью». На его счету 19 матчей и 2 гола за сборную СССР и 35 — за сборную России (12 мячей).

Источник: Академия Чертаново
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Чертаново
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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