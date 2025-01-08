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Сегодня, 02:09

Гаджиев: «Российский футбол сейчас приобретает черты советского»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал тенденции в развитии российского футбола, а также сравнил его с советским.

«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же «Спартак» начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идет в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше. Российский футбол сейчас приобретает черты советского.

О чем я говорю? Уровень физической готовности советских команд многие годы был выше, чем у соперников. В этом компоненте сборная СССР превосходила своих оппонентов. Как говорил Гавриил Качалин: «наши традиции основаны на том, что мы играем в высоком нагнетательном темпе». Задача советских команд состояла в том, чтобы все время добавлять темп по ходу игры, а не сбавлять. В последнее время в этом плане российские клубы улучшились. Они стали выглядеть лучше физически», — сказал Гаджиев.

В этом сезоне махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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