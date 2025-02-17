Маслов прокомментировал подписания «Спартака» в зимнее трансферное окно

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов оценил активность «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Они меня не удивляют. Стратегия поменялась. Во-первых, в «Спартаке» сменились основные руководители. Федун отошел. Тратил же деньги раньше Леонид Арнольдович. Сейчас — совершенно другие люди. У них может быть другой подход. Они смотрят, что рынок меняется. Хотят навязать борьбу нашему гегемону «Зениту». В «Спартаке» понимают, что если хотят бороться за чемпионство, должны тратить сопоставимые суммы с теми, кто постоянно становится чемпионами. С такими командами, как «Зенит», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

Красно-белые приобрели нападающего Ливая Гарсию из АЕКа за 20 миллионов, вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро и вратаря Илью Помазуна из ЦСКА за 1,2 миллиона евро.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 39 очками, на втором месте находится «Зенит», отставая от «быков» по дополнительным параметрам.