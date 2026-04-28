Mash: Онугха из «Кайсериспора» входит в шорт-лист «Спартака», «Акрон» и «Рубин» также заинтересованы

Российский нападающий «Кайсериспора» Герман Онугха может продолжить карьеру в «Спартаке», он входит в шорт-лист красно-белых, сообщает Mash.

Интерес к игроку также проявляют «Рубин», «Пари НН» и «Акрон». При этом наиболее предметный интерес, как отмечается, на данный момент исходит от казанского клуба и команды из Тольятти.

Сообщается, что Онугха не против возвращения в Россию. В июле нападающему исполнится 30 лет, и он рассчитывает получить на родине выгодный контракт. Наличие российского паспорта может сыграть роль с учетом нового лимита на легионеров.

«Рубин» рассматривает форварда как возможную замену Мирлинду Даку, к которому проявляют интерес клубы из Италии и Германии. В «Акроне» Онугха может заменить Артема Дзюбу.

При этом конкретных переговоров по трансферу пока не было. Сам игрок намерен вернуться к обсуждению своего будущего после завершения сезона в Турции, где «Кайсериспор» ведет борьбу за сохранение места в лиге.

Онугха является воспитанником «Краснодара». В Российской премьер-лиге он ранее выступал за «Крылья Советов» и «Рубин». В текущем сезоне форвард забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

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