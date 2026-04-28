Вратарь «Ахмата» Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

По итогам МРТ у Ульянова было выявлено повреждение задней поверхности бедра. Восстановление 24-летнего голкипера займет три-четыре недели.

Ульянов вернется к тренировкам на летних предсезонных сборах команды.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл в 18 матчах во всех турнирах, пропустил 24 мяча и четыре раза отыграл на ноль.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max