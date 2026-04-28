«Спартак» — календарь матчей до конца сезона РПЛ, расписание игр

«Спартак» находится на четвертом месте в чемпионате России

«Спартак» проведет три матча в чемпионате России до конца сезона-2025/26. Красно-белые дважды сыграют в гостях и один раз дома.

Расписание матчей «Спартака» в чемпионате России

1 мая, 17.00. «Крылья Советов» — «Спартак»

11 мая, 17.30. «Спартак» — «Рубин»

17 мая, 18.00. «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

Время начала — московское

В предыдущем матче «Спартак» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1.

«Спартак» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 48 очками. Лидирует «Краснодар», набравший 60 очков; вторым идет «Зенит» (59), третьим — «Локомотив» (49). В сезоне-2024/25 спартаковцы заняли четвертое место в Российской премьер-лиги, набрав 57 очков в 30 турах.

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