Mash: Дзюба не поможет девушкам, укравшим алюминиевого Артема

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет заступаться за фанаток, которые украли его алюминиевую фигуру, установленную жителями Подольска, утверждает Telegram-канал Mash.

Жители подмосковного города установили фигуру нападающего «Зенита» после чемпионата мира-2018. Однако недавно алюминиевую копию одного из лидеров сборной России украли. Нанесенный ущерб оценили в 27 тысяч рублей. Двух похитительниц поймала полиция

Девушки отправили футболисту видеообращение с просьбой заступиться за них. Однако форвард не будет этого делать. Он считает, что болельщицам не дадут реальный срок.

— Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с «Лейпцигом» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят что ли? Глупости это, — приводит слова Дзюбы Mash.

В Подмосковье девушки украли алюминиевого Дзюбу. Артему это понравилось