В Подмосковье украли алюминиевого Дзюбу

В Подольске украли алюминиевого Артема Дзюбу, сообщает Mash. Жители подмосковного города установили фигуру нападающего «Зенита» после чемпионата мира-2018. Сборная России на домашнем турнире дошла до четвертьфинала.

Однако недавно алюминиевую фигуру украли. Жители оценили нанесенный ущерб в 27 тысяч рублей. Двух похитительниц поймала полиция, им грозит статья 158 УК РФ.

В середине октября широкое освещение в прессе получила история с картонной фигурой футболиста. Один из студентов ГУУ принес на занятие картонного Дзюбу и поставил около задней парты. По словам студента, преподавательница не разглядела, что футболист не настоящий и несколько минут пыталась заставить его пересесть на переднюю парту.

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