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Сегодня, 13:48

Масалитин заявил, что Соболева могли удалить еще в пяти матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Александра Соболева за непристойный жест в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«В КДК в этой ситуации нашли золотую середину — ни меньше, ни больше. Понятно, что среди общественности пошел отрицательный фон касательно поступка Соболева. На самом деле по ходу сезона Соболев много раз висел на желтой карточке, и ему не показывали вторую. Я считаю, что приблизительно в пяти играх его могли удалить. Он бы пропускал игры. На это необходимо обратить внимание руководству «Спартака». Нужно провести беседу. Все-таки не хочется терять Соболева ни «Спартаку», ни сборной. Так что нужно проводить беседы, чтобы он не делал таких поступков. В КДК РФС, повторюсь, нашли золотую середину, взвесив все грамотно», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Соболев получил красную карточку в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ. Форвард красно-белых продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать Соболева на 4 матча.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005137953_masalitin_priblizitelno_esche_v_pyati_igrah_soboleva_mogli_udalit
Александр Соболев
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

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Зенит

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Александр Соболев

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Крылья Советов

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