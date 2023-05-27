В «Рубине» отреагировали на слухи о переходе защитника Самошникова в «Локомотив»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал «СЭ» о будущем защитника Ильи Самошникова. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что игрок подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

«Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»? Мне об этом ничего не известно. Я разговаривал с игроком, он говорит, что у него ничего нет. Он готов к переговорам о новом контракте», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 25-летний россиянин забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 матчах за казанцев.