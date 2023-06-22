Масалитин сравнил возвращающегося в ЦСКА Фернандеса с Гайичем

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, как сербский правый защитник Милан Гайич заменил в составе красно-синих ушедшего после сезона-2021/22 Марио Фернандеса.

«Понятно, что заменить игрока в полной мере невозможно. Бывает, что другой игрок хуже или лучше. Марио — вообще уникум. Гайич по-своему играл и старался заменить. Осеннюю часть он более-менее хорошо провел, а в конце сезона уже физически подустал и даже из состава выпал», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.

В сезоне-2022/23 27-летний Гайич провел за ЦСКА 42 матча, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.