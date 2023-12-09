Масалитин рассказал об отношении к возможному уходу Джикии из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился мыслями о возможном переходе капитана красно-белых Георгия Джикии в «Локомотив».

«Ну это говорят. Вот когда перейдет... Пусть переходит, потому что он недоволен своим игровым временем. Что ЦСКА с Мойзесом делать? Он тоже недовольный. Выздоровел, хочет играть. А это недовольство может не только в играх, но и на тренировках проявляться», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.