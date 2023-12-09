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9 декабря, 23:52

Заварзин заявил, что амбиции Черчесова в России завышены

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о российском тренере Станиславе Черчесове.

«Напоминает Анатолия Бышовца: где тренерское кресло закачается, он уже бегает по бровке. Черчесов со своими высокими амбициями сам не знает, чего он хочет. У нас много молодых перспективных тренеров: Тихонов, Хохлов, Кобелев, Силкин. Не забывайте, что Черчесову уже не 18 лет. Да, он выиграл трофеи в Венгрии, но в России его амбиции завышены. На самом деле он неплохой тренер, но не всегда устраивает владельцев клубов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Также специалист тренировал «Спартак», «Амкар», «Терек», «Динамо», «Легию» и другие команды. С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zavarzin-v-rossii-ambitsii-cherchesova-zavysheny
Станислав Черчесов
Футбол
Юрий Заварзин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Ростов

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