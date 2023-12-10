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Деменко выделил ключевой момент в матче «Спартака» и «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче красно-белых с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ (3:0).

«И «Спартак», и «Крылья» хорошо готовились к этому матчу. Все хотели уйти на зимнюю паузу на мажорной ноте. Но москвичи показали хорошую достойную игру и заслуженно победили. Для «Крыльев» встреча сложилась крайне тяжело. Они уже к восьмой минуте проигрывали 0:2. После этого бороться было очень сложно. У самарцев была возможность отыграться. Если бы счет стал 2:1, то, возможно, все закончилось бы по-другому. Но когда во втором тайме «Спартак» забил третий гол, стало ясно, что москвичи победу не упустят», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 баллов и шестая позиция.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11374736-demenko-vydelil-klyuchevoj-moment-v-matche-spartak-krylya-sovetov.html
Максим Деменко
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
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Зенит – Пари НН
 1 : 0
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Факел – Динамо
 - : -
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 - : -
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 - : -
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