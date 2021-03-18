Масалитин признался, что его разочаровала игра ЦСКА в матче с «Зенитом»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру команды в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:3).

«Я думал, что ЦСКА окажется более конкурентоспособным в этой игре, — цитирует Масалитина «Советский спорт» 18 марта. — На кону стояла борьба за чемпионство, но, к сожалению, команда разочаровала. В основном своей игрой.

Команда отдала инициативу, не прессинговала, не навязывала свою игру. «Зенит» просто затоптал армейцев. Справа Караваев и Кузяев не дали развернуться Зайнутдинову и Эджуке, который совершил один проход за весь матч. Этого мало.

Команда играет дома и должна бороться за чемпионство. Но было только два конкурентоспособных футболиста — Акинфеев и Фернандес. Остальные — сплошное разочарование".

В составе армейцев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич. У «Зенита» дубль сделал Вендел, еще один мяч забил Артем Дзюба.