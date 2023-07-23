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Сегодня, 13:15

ФОНБЕТ — новый партнер ФК Ростов

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Данил Глебов.
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Ростов».

Спонсорское соглашение между клубом и букмекером рассчитано на три года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме «Ростова». ФОНБЕТ также получит права на размещение брендинга на домашних матчах клуба в российской премьер-лиге и FONBET Кубке России.

Болельщики ростовского клуба смогут принять участие в совместных акциях букмекера и клуба на домашних матчах. Ближайшая встреча «Ростова» на своем стадионе пройдет 23 июля, клуб примет воронежский «Факел».

«В последние несколько сезонов «Ростов» по праву считается одной из самых ярких команд в российском чемпионате. Футбол в городе активно развивается, а сам клуб регулярно борется за медали чемпионата и дает дорогу в большой футбол молодым талантам. Мы очень рады стать партнером ФК «Ростов» и уверены в том, что клуб еще не раз порадует болельщиков отличными результатами. У нас много совместных планов», — заявил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«ФОНБЕТ — старейшая букмекерская компания России, с отличной репутацией на рынке и огромным опытом работы в индустрии спортивного маркетинга. Успешные примеры сотрудничества нашего нового партнера с другими футбольными клубами, в том числе с «Реалом», «Миланом» и «ПСЖ», со сборной России, масштабные интеграция в хоккей и, конечно, FONBET Кубок России — говорят о высоком статусе компании. Подписывая контракт на три года, мы наметили ряд крупных совместных проектов, которые дадут импульс в развитии нашего клуба, а также будут интересны болельщикам», — поделился эмоциями генеральный директор «Ростова» Вадим Рыбаков.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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