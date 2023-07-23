ФОНБЕТ — новый партнер ФК Ростов
Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Ростов».
Спонсорское соглашение между клубом и букмекером рассчитано на три года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме «Ростова». ФОНБЕТ также получит права на размещение брендинга на домашних матчах клуба в российской премьер-лиге и FONBET Кубке России.
Болельщики ростовского клуба смогут принять участие в совместных акциях букмекера и клуба на домашних матчах. Ближайшая встреча «Ростова» на своем стадионе пройдет 23 июля, клуб примет воронежский «Факел».
«В последние несколько сезонов «Ростов» по праву считается одной из самых ярких команд в российском чемпионате. Футбол в городе активно развивается, а сам клуб регулярно борется за медали чемпионата и дает дорогу в большой футбол молодым талантам. Мы очень рады стать партнером ФК «Ростов» и уверены в том, что клуб еще не раз порадует болельщиков отличными результатами. У нас много совместных планов», — заявил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.
«ФОНБЕТ — старейшая букмекерская компания России, с отличной репутацией на рынке и огромным опытом работы в индустрии спортивного маркетинга. Успешные примеры сотрудничества нашего нового партнера с другими футбольными клубами, в том числе с «Реалом», «Миланом» и «ПСЖ», со сборной России, масштабные интеграция в хоккей и, конечно, FONBET Кубок России — говорят о высоком статусе компании. Подписывая контракт на три года, мы наметили ряд крупных совместных проектов, которые дадут импульс в развитии нашего клуба, а также будут интересны болельщикам», — поделился эмоциями генеральный директор «Ростова» Вадим Рыбаков.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1