Источник: «Бешикташ» предложил Кузяеву контракт по схеме «2+1»
«Бешикташ» предлагает российскому полузащитнику Далеру Кузяеву подписать контракт на два года с возможностью продления еще на сезон, сообщает инсайдер Серкан Дикме.
По информации издания, хавбек не отказался от сделки, но попросил время, чтобы обдумать вариант.
30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Ранее появилась информация, что он подпишет новый контракт с питерским клубом.
Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
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6
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
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|0
|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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