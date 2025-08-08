Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Акрона» на матч 4-го тура РПЛ. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Динамо»: Магомедов Т., Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиг, Джавад, Агаларов, Сердеров.

«Акрон»: Гудиев, Неделчяру, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Пестряков, Дзюба, Болдырев.