Марко Николич: «У нас не было прежде возможности играть в два форварда»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на русском языке рассказал о готовности команды к матчу 4-го тура РПЛ против «Спартака».

— Я уверен в своих нападающих, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — У нас не было прежде возможности играть в два форварда. Раньше у нас был только один центральный нападающий — Эдер.

Тактически мы готовы к этому матчу. Футбол будет серьезный. Нужно предельно внимательно сыграть.

Не хочу говорить об отдельных игроках. Сегодня день дерби. Кто допустит меньше ошибок, кто будет больше мотивирован, тот и победит. Очки очень важны.

Мы играем в гостях. «Спартак» поставил трех быстрых игроков в атаку. И одно из лучших их качеств — контратака. Должны контролировать этот момент.