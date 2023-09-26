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26 сентября, 09:00

Гафин: «Наши переговоры с Тюкавиным и разговоры агента с прессой — две параллельные линии»

В «Динамо» высказались о словах агента Тюкавина про переговоры по продлению контракта
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах агента нападающего бело-голубых Константина Тюкавина Алексея Сафонова о переговорах по продлению контракта.

— Выходил комментарий агента Тюкавина, где он заявил, что непродление контракта с «Динамо» не будет трагедией. Как в клубе восприняли эти слова?

— Мы публичные слова агента Константина никак не воспринимаем. Он разговаривает с прессой, прессе интересен. Наши переговоры с Тюкавиным и разговоры агента с прессой — две параллельные линии.

— Влияют ли такие высказывания в прессе на ход переговоров?

— Не думаю.

— В какой стадии сейчас вопрос?

— В стадии общения.

22 сентября агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Тюкавина, заявил «СЭ», что для них не будет трагедии, если форвард не продлит контракт с бело-голубыми. Действующее соглашение 21-летнего нападающего истекает в конце сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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