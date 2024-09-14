Николич: «Физически Гуарирапа здоров, но надо работать»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о дебюте нападающего Сауля Гуарирапы за команду в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Как вы оцените дебют Гуарирапы?

— Это его первая игра, он молодой парень. Физически он здоров, но надо работать. Надеюсь, с каждой игрой у него будет все больше понимания с командой. Что-то в этом парне есть!

Гуарирапа перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды в летнее трансферное окно.