Николич — о конфликте с Венделом: «Все хорошо. Уже два раза обнялись»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о конфликте с полузащитником «Зенита» Венделом в матче 8-го тура РПЛ. Игры завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

— У вас произошел конфликт с Венделом?

— Нет, все хорошо. Уже два раза обнялись. И в перерыве, и после игры. Мне показалось, что он показывает в сторону скамейки, когда он праздновал гол. Но он сказал: «Это не вам, это просто мое празднование. У меня есть уважение».

Ранее Вендел рассказал, что извинился перед Николичем.