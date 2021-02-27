«Краснодар» подарил машину и слуховой аппарат водителю такси с ДЦП
В начале ферваля в Краснодаре произошел инцидент, который попал во все СМИ и городские паблики в соцсетях. Причиной больших дискуссий стало видео пассажирки такси, которая обвинила водителя — молодого человека по имени Евгений — в употреблении наркотических веществ. Девушка грубо общалась с Евгением и не хотела слушать его объяснения. После ее жалобы Евгения заблокировали в сервисе такси, тем самым лишив его заработка.
Когда история получила огласку, выяснилось, что у Евгения — ДЦП, инвалидность третьей группы, действительно имеются нарушения речи, но это все законодательно не мешает ему работать таксистом. Кроме того, благодаря сюжетам на городских телеканалах, в глазах общественности Евгений предстал жизнерадостным, порядочным человеком и внимательным водителем, никогда даже не нарушавшим скоростной режим. В итоге в такси его восстановили, а девушка, снявшая видео, публично извинилась перед ним.
Сегодня, 27 февраля, стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» поддержал Евгения и подарил ему автомобиль, слуховой аппарат, клубную атрибутику и билеты на матч «Краснодар"-"Урал». Вручили все эти подарки вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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