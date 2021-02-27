«Краснодар» подарил машину и слуховой аппарат водителю такси с ДЦП

В начале ферваля в Краснодаре произошел инцидент, который попал во все СМИ и городские паблики в соцсетях. Причиной больших дискуссий стало видео пассажирки такси, которая обвинила водителя — молодого человека по имени Евгений — в употреблении наркотических веществ. Девушка грубо общалась с Евгением и не хотела слушать его объяснения. После ее жалобы Евгения заблокировали в сервисе такси, тем самым лишив его заработка.

Когда история получила огласку, выяснилось, что у Евгения — ДЦП, инвалидность третьей группы, действительно имеются нарушения речи, но это все законодательно не мешает ему работать таксистом. Кроме того, благодаря сюжетам на городских телеканалах, в глазах общественности Евгений предстал жизнерадостным, порядочным человеком и внимательным водителем, никогда даже не нарушавшим скоростной режим. В итоге в такси его восстановили, а девушка, снявшая видео, публично извинилась перед ним.

Сегодня, 27 февраля, стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» поддержал Евгения и подарил ему автомобиль, слуховой аппарат, клубную атрибутику и билеты на матч «Краснодар"-"Урал». Вручили все эти подарки вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

(Екатерина Потапова)