Мариу Фернандес впервые не принес ЦСКА победу
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес забил шестой гол на высшем уровне.
? Марио Фернандес забивает свой первый мяч в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2019
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При этом впервые точный удар игрока сборной России не стал для его команды победным. Ранее он забивал решающие мячи в ворота «Сокола» в Кубке, «Анжи» и «Урала». (Кирилл Бурдаков)
Голы Мариу Фернандеса на высшем уровне
|
Дата
|
Команда
|
Турнир
|
Матч
|
Гол
|
25.09.2011
|
Гремиу
|
Чемпионат Бразилии
|
Аваи (г) — 2:1
|
42' (1:0)
|
02.03.2014
|
ЦСКА
|
Кубок Россия
|
Сокол (д) — 2:0
|
24' (1:0)
|
01.08.2015
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Анжи (д) — 1:0
|
3' (1:0)
|
07.07.2018
|
Россия
|
Чемпионат мира
|
Хорватия (д) — 2:2 (пен. — 3:4)
|
115' (2:2)
|
16.03.2019
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Урал (г) — 1:0
|
75' (1:0)
|
19.08.2019
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Спартак (г) — 1:2
|
68' (1:1)
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