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Марио Фернандес рассказал о подготовке «Зенита» ко второй части РПЛ-2023/24

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о подготовке «Зенита» ко второй части чемпионата Росии-2023/24.

«Это моя первая полноценная предсезонка с «Зенитом», но не сказал бы, что в этом есть что-то новое для меня, потому что я привык к любым нагрузкам, — приводит слова футболиста сайт питерского клуба. — Cегодня были непростые тренировочные занятия, но очень хорошие. Так и надо, это часть предсезонной подготовки — для того, чтобы к возобновлению сезона подойти в состоянии стопроцентной готовности. Первая неделя сборов — самая сложная, потому что до этого был месяц каникул, организм не так привычен к нагрузкам после долгого перерыва. Да, мы сильно устаем на тренировках — сил хватает только на то, чтобы потренироваться, поесть и поспать».

Также Фернандес рассказал о новичках команды.

«Все новички прекрасно принимаются в нашей команде. Мы все говорим «Добро пожаловать!». Я никогда не играл ни с ними, ни против них — только наблюдал за их игрой в Бразилии», — отметил игрок «Зенита».

В этом сезоне 33-летний футболист провел за питерцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: ФК Зенит
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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П
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Спартак

 6
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Максим Глушенков

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И К Ж
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