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«Факел» в товарищеском матче уступил «Насафу»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Факел» проиграл узбекистанскому «Насафу» в товарищеской встрече — 1:2.

Матч состоялся 19 января в турецком Белеке. У воронежцев единственный гол на 17-й минуте забил Сергей Брызгалов.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице. «Насаф» стал серебряным призером чемпионата Узбекистана-2023.

Футбол
ФК Насаф
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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