«Факел» в товарищеском матче уступил «Насафу»

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«Факел» проиграл узбекистанскому «Насафу» в товарищеской встрече — 1:2.

Матч состоялся 19 января в турецком Белеке. У воронежцев единственный гол на 17-й минуте забил Сергей Брызгалов.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице. «Насаф» стал серебряным призером чемпионата Узбекистана-2023.