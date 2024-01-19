«Ахмат» обыграл «Елимай» в товарищеском матче

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«Ахмат» одержал победу над «Елимаем» из Казахстана в товарищеском матче — 1:0.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник грозненцев Светослав Ковачев.

Следующий товарищеский матч «Ахмат» проведет 21 января против клуба из Узбекистана «Навбахор».

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Елимай» (Казахстан) — 1:0 (1:0)

19 января.