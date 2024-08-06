Мареска объяснил, почему «Челси» продает игроков своей академии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему клуб продолжает продавать игроков из своей академии.

«Клубы вынуждены продавать игроков из-за правил. Это не проблема «Челси», это проблема всей АПЛ», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Этим летом «Челси» продал троих выпускников академии: Омари Хатчинсон («Ипсвич»), Луис Холл («Ньюкасл») и Йен Матсен («Астон Вилла»).