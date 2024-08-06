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Сегодня, 03:17

Булыкин: «Если «Спартак» будет так продолжать, может вернуться в борьбу за медали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре чемпионата России.

«Сегодняшнюю игру «Спартака» можно сравнить с песней МакSим. Но нужно отметить, что «Крылья» выглядели не очень. «Спартак» все забил, играл красиво, порадовали болельщиков. Команда набрала хороший ход и в следующих матчах должны себя показывать и забирать очки. Если будут так продолжать, могут вернуться в борьбу за медали. Но я думаю, что «Зенит» еще сбавит, и у других команд будут шансы. Вопрос в том, воспользуются они ими или нет. Такой «Спартак» может и с «Зенитом» неплохо сыграть. Но сперва нужно побеждать в трех других встречах и становиться психологически увереннее», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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