Булыкин: «Если «Спартак» будет так продолжать, может вернуться в борьбу за медали»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре чемпионата России.

«Сегодняшнюю игру «Спартака» можно сравнить с песней МакSим. Но нужно отметить, что «Крылья» выглядели не очень. «Спартак» все забил, играл красиво, порадовали болельщиков. Команда набрала хороший ход и в следующих матчах должны себя показывать и забирать очки. Если будут так продолжать, могут вернуться в борьбу за медали. Но я думаю, что «Зенит» еще сбавит, и у других команд будут шансы. Вопрос в том, воспользуются они ими или нет. Такой «Спартак» может и с «Зенитом» неплохо сыграть. Но сперва нужно побеждать в трех других встречах и становиться психологически увереннее», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).