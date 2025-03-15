«Зенит» проведет матч легенд в день столетия клуба

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассылает приглашения на юбилей легендам клуба и бывшим игрокам. Одно из таких получил экс-защитник невской команды Даниэл Кирицэ.

«Мероприятие включает в себя матч легенд с участием великих игроков «Зенита» прошлых лет, который пройдет на «Газпром Арене», — указано в тексте письма.

25 мая 2025 года «Зенит» отпразднует день рождения. Клубу исполнится 100 лет.