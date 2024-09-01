«Локомотив» — «Краснодар»: «быки» вышли вперед на 4-й минуте

«Краснодар» открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0. Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве.

На 4-й минуте отличился нападающий «быков» Виктор Са, оказавшийся первым на добивание после того, как вратарь железнодорожников Илья Лантратов выронил мяч из рук.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.