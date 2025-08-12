Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Стричь всех под один «полубокс» — это неправильно»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном установлении потолка зарплат в РПЛ.

«Представьте, если в испанском чемпионате у игроков «Барселоны» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы тогда потеряем сильнейшие команды. В любом чемпионате есть 5-6 клубов, которые регулярно борются за чемпионство. Остальные — в силу своих возможностей. Как можно установить потолок зарплат в частный или частно-государственный клуб? Каждая команда будет устанавливать потолок в силу своего бюджета, у всех разные возможности. Важно, чтобы наши клубы были частными или имели частно-государственное партнерство — тогда и зарплаты будут устанавливаться в соответствии с бюджетом», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также призвал Министерство спорта помочь российским клубам стать частными.

«Идеальный пример — «Краснодар». Как им теперь сказать, что нужно платить ту или иную фиксированную сумму? Всех стричь под один «полубокс» — это неправильно. Каждый клуб должен самостоятельно регулировать уровень зарплат среди игроков, у которых разный уровень мастерства. В ином случае Министерство спорта должно помочь российским клубам стать частными или частно-государственными. Тогда и уровень зарплат изменится самостоятельно», — добавил Газзаев.

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.