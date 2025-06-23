Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

23 июня, 15:31

Марадишвили и Филин близки к переходу в «Крылья Советов»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» близки к подписанию соглашений с полузащитником Константином Марадишвили и защитником Александром Филиным.

25-летний Марадишвили принадлежит «Локомотиву», минувший сезон провел на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы он сыграл только в 2 матчах.

28-летний Филин в сезоне-2024/25 выступал в «Химках». За подмосковную команду он провел 32 игры, в том числе защитник выходил на поле во всех 30 матчах премьер-лиги.

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Филин
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Марадишвили
Читайте также
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Совсем неважнецки дела у Крылышек, раз подбирают такой псевдо-футбольный неликвид. Недомерок губер трубаДУР не остановится, пока окончательно не похерит весь профессиональный самарский спорт.

    23.06.2025

  • Gavr49

    И ведь его уговаривали остаться, а он ушел и в сборную Грузии захотелось. Вот и покатился колобок под горку.

    23.06.2025

  • albou2

    За титулами погнался)))

    23.06.2025

  • Александр Солодовников

    Нормальным игрокам пинка под зад , а весь мусор к себе тащут....(((

    23.06.2025

  • knight templar

    Бедолга марадишвили. И за этимон ушел из ЦСКА к паровозам?

    23.06.2025

  • Andrey Chv

    истинное лицо это ты ипало ,чмошник

    23.06.2025

  • Liechtenstein Air Force

    А что им еще делать? Денег нет. Связи с Чертаново оборвали. Да, это кабальные связи были, но были и результат давали. Короче, все развалили, а жить как-то надо. Вот и вертятся как могут.

    23.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    У Крыльев есть планы на следущий сезон

    23.06.2025

  • shpasic

    ну вот, убрали Осинькина и набирают пенсионеров) может быть, к конце сезона с этим составом уже Талалаеву придётся вылетать в ФНЛ)

    23.06.2025

  • Rudrik31

    Марадишвили за нас "мощно" играл!)) 146% усилит Крылья!)))

    23.06.2025

  • Rudrik31

    ничего себе ты окончание чемпионата отмечаешь)))

    23.06.2025

  • MichIs

    Никому не нужные Крылья. У Акрона хоть Хозяин есть. Умеют в Самаре губить футбол. Лучше бы сами с кем-нить из 1 лиги поменялись - лучше бы было, чем смотреть за Унылостью.

    23.06.2025

  • dinela

    Какой Осинькин,его брат?Ведь сам больше не тренер Крыльев!

    23.06.2025

  • shpasic

    "Осинькин умеет работать с молодёжью!" ещё и Джикию возьмут!

    23.06.2025

  • Деметрио

    Тебя унизили, обидели в Самаре?

    23.06.2025

  • authentiction

    Что-то Крылья всякий шлак собирают.

    23.06.2025

  • Максим Черный

    "крысы" превращаются в помойку - это их истинное лицо...

    23.06.2025

    • Челестини обратился к игрокам ЦСКА: «Мы все хотим одного — праздновать новый титул»

    «Крылья Советов» продлили контракты с Витюговым, Рахмановичем и Божиным
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости