Марадишвили и Филин близки к переходу в «Крылья Советов»

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» близки к подписанию соглашений с полузащитником Константином Марадишвили и защитником Александром Филиным.

25-летний Марадишвили принадлежит «Локомотиву», минувший сезон провел на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы он сыграл только в 2 матчах.

28-летний Филин в сезоне-2024/25 выступал в «Химках». За подмосковную команду он провел 32 игры, в том числе защитник выходил на поле во всех 30 матчах премьер-лиги.