Челестини обратился к игрокам ЦСКА: «Мы все хотим одного — праздновать новый титул»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к футболистам команды в первый день летних тренировочных сборов.

«Мне не нравится говорить — я больше люблю работать. Поэтому слов будет немного. Дверь моего офиса всегда открыта для вас по любому вопросу. Для всех — молодых игроков, опытных, для кого угодно. Я вас немного знаю как игроков. Но для меня самое важное — понимать, кто вы как люди. Моя работа в том, чтобы помогать вам. Вы же в своей работе отдаете себя полностью, без остатка. Единственное, я вас прошу — отдавать себя полностью на поле», — приводит слова Челестини клубная пресс-служба.

Челестини заявил, что с этого момента ошибки футболистов будут его ошибками. Он подчеркнул, что будет работать на 200%, чтобы помочь команде, так как и игроки, и тренерский штаб хотят одного — завоевать новый титул. Челестини отметил, что успех будет зависеть от сплоченности команды в любых обстоятельствах. Он также выразил честь работать с командой и надежду на достижение успеха и победу в чемпионате.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». На посту главного тренера Фабио сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.