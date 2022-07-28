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Марадишвили — о Ротенберге: «Он все делал на пользу «Локомотива». Помогал каждому из игроков»

Марадишвили считает, что Ротенберг все делал на пользу «Локомотива»
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался об уходе защитника Бориса Ротенберга.

— Недавно «Локомотив» красиво попрощался с Борисом Ротенбергом.

— Я с ним очень хорошо общался. Он всегда мотивировал, подсказывал. Все видел изнутри и всегда за всем следил. Всегда говорил прямо, пока находился в команде. В последнее время приезжал в Баковку. Все, что он делал, — на пользу «Локомотива». Он помогал каждому из игроков.

— Как Ротенберг попрощался с командой?

— Позвал всех на ужин к себе домой. Мы хорошо отметили [уход].

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
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