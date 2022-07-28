Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался об уходе защитника Бориса Ротенберга.

— Недавно «Локомотив» красиво попрощался с Борисом Ротенбергом.

— Я с ним очень хорошо общался. Он всегда мотивировал, подсказывал. Все видел изнутри и всегда за всем следил. Всегда говорил прямо, пока находился в команде. В последнее время приезжал в Баковку. Все, что он делал, — на пользу «Локомотива». Он помогал каждому из игроков.

— Как Ротенберг попрощался с командой?

— Позвал всех на ужин к себе домой. Мы хорошо отметили [уход].